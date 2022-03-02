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10:59, 2 марта 2022 года

Школу на ул. Зеленина в Орле возводят с небольшим опережением сроков

Об этом заявил мэр Юрий Парахин, опубликовавший видеоотчёт с текущими результатами стройки.


Школу на ул. Зеленина в Орле возводят с небольшим опережением сроков строительства. Об этом заявил мэр Юрий Парахин, опубликовавший видеоотчёт с текущими результатами стройки. Напомним, что учебное учреждение станет самой большой школой в Орле – она рассчитана на 1 225 учеников. Сдать объект подрядчик «Техспецкомплект» должен уже этой осенью. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Сейчас в активной стадии монолитные работы – сегодня заливали часть перекрытий второго этажа. Трудятся две бригады каменщиков – в смену они кладут по две тысячи кирпичей. Со следующей недели на объект выходят специалисты по инженерным коммуникациям, будем разводить электрику, сети водоснабжения и водоотведения по подвальным помещениям. Кроме того, ведётся закладка фундамента под трансформаторную подстанцию, она сама будет завезена в апреле. В целом работаем в графике, даже с небольшим опережением».

Фото из аккаунта Юрия Парахина


Артём Ежаков


 
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