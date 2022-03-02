В Шаблыкино в пожаре погиб мужчина

|
|
|Главная » Новости
11:09, 2 марта 2022 года
В Шаблыкино в пожаре погиб мужчинаЧП произошло накануне в четыре часа утра на ул. Колхозной.
1 марта в 04:19 сотрудники 37-й ПСЧ отправились на вызов на ул. Колхозную в Шаблыкино, где загорелся жилой дом. Изнутри пламя полностью уничтожило здание и соседнюю хозпостройку. В пожаре погиб 60-летний мужчина. В причинах случившегося разбираются специалисты.
Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 18 раз, из них 5 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.
Артём Ежаков