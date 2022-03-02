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11:09, 2 марта 2022 года В Шаблыкино в пожаре погиб мужчина ЧП произошло накануне в четыре часа утра на ул. Колхозной.





1 марта в 04:19 сотрудники 37-й ПСЧ отправились на вызов на ул. Колхозную в Шаблыкино, где загорелся жилой дом. Изнутри пламя полностью уничтожило здание и соседнюю хозпостройку. В пожаре погиб 60-летний мужчина. В причинах случившегося разбираются специалисты.



Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 18 раз, из них 5 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.





Артём Ежаков





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