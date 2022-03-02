Главная » Новости



11:20, 2 марта 2022 года Орловская область завершила минувший год с профицитом бюджета Доходная часть казны на 3,4 миллиарда рублей превысила расходную.





В 2021 году профицит бюджета Орловской области составил 3,4 миллиарда рублей. Доходная часть казны составила 48,3 миллиарда, расходная, по предварительным данным, 44,9 миллиарда, – сообщили в региональном правительстве.



За четыре минувших года заработок областного бюджета вырос на 20,1 миллиарда – с 28,2 до 48,3.





Артём Ежаков





Новости СМИ2