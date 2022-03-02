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11:31, 2 марта 2022 года В Орле прокуратура организовала «горячую линию» по вопросам лекарственного обеспечения с детей с инвалидностью Она будет работать в течение месяца.





По распоряжению прокурора Орловской области Алексея Тимошина по 31 марта работает «горячая линия» по вопросам защиты прав детей с инвалидностью, а именно – обеспечения лекарствами, медизделиями и лечебным питанием. О нарушениях можно сообщить по телефонам:



• 8 (4862) 40-56-48 – старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Псарёва Екатерина Владимировна;

• 8 (4862) 40-56-21 – помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Иванович Морозов;

• 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95 – дежурный прокурор прокуратуры области.





Артём Ежаков





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