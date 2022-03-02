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10:55, 2 марта 2022 года Орловская прокуратура оспорила оправдательный приговор высокопоставленному ливенскому полицейскому Ранее суд первой инстанции счёл недоказанными обвинения в превышении должностных полномочий в адрес замначальника полиции МО МВД РФ «Ливенский» Николая Костылева.





Прокуратура Орловской области успешно оспорила оправдательный приговор в отношении замначальника полиции МО МВД РФ «Ливенский» Николая Костылева, – заявили в надзорном ведомстве.



Ранее суд первой инстанции счел недоказанными обвинения в превышении должностных полномочий – мужчине вменялось то, что он по телефону указал подчиненному не составлять на нетрезвого водителя без регистрационных документов на мотоцикл административный протокол. Из материалов дела следовало, что об этом обвиняемого попросила его знакомая – супруга мотоциклиста, позвонившая полицейскому после того, как узнала от мужа, что его остановили на дороге. В ходе первого судебного заседания прозвучали доводы, что мотоциклист действительно был нетрезв, но транспортом не управлял, а находился рядом. Бак «Минска» был пуст, ключей зажигания не было. Мужчину доставили в полицию для выяснения обстоятельств, а затем отпустили в связи с отсутствием признаков правонарушения. Высокопоставленный полицейский же просил подчиненного отпустить мотоциклиста уже после того, как была установлена его невиновность.



В апелляции прокуратура заявила, что выводы Ливенского районного не соответствуют фактическим обстоятельствам по уголовному делу. В областной инстанции с этой позицией согласились – уголовное дело направлено на рассмотрение в новом составе суда.





Артём Ежаков





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