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11:20, 2 марта 2022 года

Как справиться с высоким уровнем тревожности?

На это вопрос в беседе с корреспондентом ГТРК «Орёл» ответил психотерапевт Александр Докукин


 Сейчас, наверное, у всех без исключения уровень тревожности зашкаливает - из-за событий, из-за новостей. Как нам справиться с тревожностью?

- Трудно сказать, у всех ли он зашкаливает. Есть люди, которые, наоборот, очень радуются тому событию, которое сейчас происходит. У них, наверное, не очень высокий уровень тревоги. А вот у тех, чьи родственники сейчас в том самом тревожном месте, у тех, кто переживает за судьбы страны, у них тревога будет очень высокая. И какого-то единого совета, который подошёл бы всем, наверное, нет. Единственное, что в этой ситуации можно сказать, что все мы живем базовыми человеческими ценностями - у каждого из нас есть семья, у каждого из нас есть близкие люди, и когда страна переживает трудное время, важно, чтобы эти ценности заработали, чтобы мы стали ближе друг к другу, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы не бросали тех, кому сейчас особенно тяжело, чтобы мы объединились - это многим может помочь.

Как сейчас помочь тем, кто живёт один?

- Я думаю, что те люди, которые живут одни, могут ограничить поступление соответствующей информации. А с другой стороны, таких одиноких людей много, и они могут объединяться. Я знаю, что в рамках Красного Креста есть центр, созданный как раз для таких людей. Они могут приходить туда, общаться с такими же одинокими людьми. Чем больше у них будет контактов, тем легче им будет перенести это трудное время.

Как быть людям, которые работают в сфере искусства, которые должны дарить радость, положительные эмоции?

- Все мы живые люди, и у каждого есть семья, близкие люди, и мы не случайно ходим на работу - мы можем купить, например, ребенку хорошую еду, новую одежду, и вот это стремление сделать что-нибудь для близких может быть главным, ради чего эти люди могут идти на работу. И они могут помочь не только близким, но и тем, кто будет сталкиваться с их искусством. Тот позитив, который они несут посредством искусства, он тоже помогает пережить тревогу.

Если несколько месяцев назад у нас было много «вирусологов», то сейчас стало много «политологов». Стоит ли вступать в диалог с такими «специалистами»?

- А для чего вступать в диалог? Ведь когда мы начинаем беседовать, у нас могут быть разные цели. Одна из них - высказать свою точку зрения, другая - выслушать чужую. Люди высказывают свою точку зрения, компетентно или нет - это уже другой вопрос. Захочется ли нам им отвечать, захочется ли нам беседе с ними высказывать свою точку зрения, каждый решает самостоятельно. Я в такую полемику нигде не втягиваюсь, потому что я просто не вижу смысла в этом. Если человек придерживается каких-то определенных взглядов, я понимаю, что я их не поменяю.

Что вы пожелаете людям в это непростое время?

- Наверное, в первую очередь, терпения, потому что все неприятности и трудности, которые возникают, имеют приятное свойство рано или поздно заканчиваться, и наша задача дожить до того момента, когда все, что сейчас происходит, закончится.


Юлия Опанасюк


 
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