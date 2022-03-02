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11:58, 2 марта 2022 года 450 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 90 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 99 728). Госпитализировано 90 человек. Накануне выписано 488 жителей региона. Умерли пятеро (с начала пандемии в области скончалось 1 749 человек).





Артём Ежаков





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