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12:05, 2 марта 2022 года

Дети из ДНР и ЛНР будут учиться в орловских школах

Сегодня в Орловской области окончательно проработают все организационные моменты, чтобы уже завтра дети, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных республик, смогли приступить к учёбе.


В нашем регионе находятся 82 ребёнка школьного возраста. Сегодня они съездят на место будущей учебы, чтобы посмотреть школу, узнать, где расположены классы, спортзал, столовая. Для них департамент образования закупает канцелярию, школьную и спортивную форму.

31 ребёнок находится в центре «Юбилейный». 19 из них будут учиться в школе № 8 города Мценска. 12 - в Подбелевской средней общеобразовательной школе.

Детей, которые находятся в «Орловчанке», а их 51 человек, ждут в Стрелецкой общеобразовательной школе.

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы постараемся организовать дни открытых дверей в тех образовательных организациях, куда будут зачислены ребята. Это две школы в Орловском районе, школы в Мценском районе и в городе Мценске. Будет обеспечено транспортное обслуживание - у наших образовательных организаций есть автобусы, школьные маршруты согласованы с ГИБДД».



Татьяна Напольских


 
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