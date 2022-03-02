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12:05, 2 марта 2022 года Дети из ДНР и ЛНР будут учиться в орловских школах Сегодня в Орловской области окончательно проработают все организационные моменты, чтобы уже завтра дети, прибывшие из Донецкой и Луганской Народных республик, смогли приступить к учёбе.





В нашем регионе находятся 82 ребёнка школьного возраста. Сегодня они съездят на место будущей учебы, чтобы посмотреть школу, узнать, где расположены классы, спортзал, столовая. Для них департамент образования закупает канцелярию, школьную и спортивную форму.



31 ребёнок находится в центре «Юбилейный». 19 из них будут учиться в школе № 8 города Мценска. 12 - в Подбелевской средней общеобразовательной школе.



Детей, которые находятся в «Орловчанке», а их 51 человек, ждут в Стрелецкой общеобразовательной школе.



Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Мы постараемся организовать дни открытых дверей в тех образовательных организациях, куда будут зачислены ребята. Это две школы в Орловском районе, школы в Мценском районе и в городе Мценске. Будет обеспечено транспортное обслуживание - у наших образовательных организаций есть автобусы, школьные маршруты согласованы с ГИБДД».





Татьяна Напольских





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