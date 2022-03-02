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12:06, 2 марта 2022 года

В музее писателей-орловцев школьникам рассказали о творчестве Дмитрия Блынского

Орловскому поэту исполнилось 90 лет со дня рождения. На встрече была и корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.


Стихотворные строки Дмитрия Блынского знакомы многим орловцам. Малая родина - красная нить его творчества. Еще ребёнком, он пережил оккупацию фашистами родного села и очень много впоследствии писал на эту тему.

Он был талантливым и разносторонне одарённым человеком. В музее писателей-орловцев хранятся две его картины, автопортрет и портрет его бабушки, которые она написал в 50-х годах прошлого века.

Блынский учился в художественном училище под Москвой, но любовь к поэзии все-таки привела его в литинститут им. Горького, который он блестяще окончил. Пейзажная лирика поэта легко ложилась на музыку, часть его стихов стала песнями. В конце прошлого года его сестра подарила музею библиотеку, рукописи и рисунки поэта.

Теперь творческое наследие поэта будет храниться в музее. На Орловщине помнят Дмитрия Ивановича. Его именем названы библиотеки, школы и улицы. А сборники его стихов неоднократно переиздавались.


Эва Стасюлевич


 
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