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12:06, 2 марта 2022 года В музее писателей-орловцев школьникам рассказали о творчестве Дмитрия Блынского Орловскому поэту исполнилось 90 лет со дня рождения. На встрече была и корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





Стихотворные строки Дмитрия Блынского знакомы многим орловцам. Малая родина - красная нить его творчества. Еще ребёнком, он пережил оккупацию фашистами родного села и очень много впоследствии писал на эту тему.



Он был талантливым и разносторонне одарённым человеком. В музее писателей-орловцев хранятся две его картины, автопортрет и портрет его бабушки, которые она написал в 50-х годах прошлого века.



Блынский учился в художественном училище под Москвой, но любовь к поэзии все-таки привела его в литинститут им. Горького, который он блестяще окончил. Пейзажная лирика поэта легко ложилась на музыку, часть его стихов стала песнями. В конце прошлого года его сестра подарила музею библиотеку, рукописи и рисунки поэта.



Теперь творческое наследие поэта будет храниться в музее. На Орловщине помнят Дмитрия Ивановича. Его именем названы библиотеки, школы и улицы. А сборники его стихов неоднократно переиздавались.





Эва Стасюлевич





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