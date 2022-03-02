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12:27, 2 марта 2022 года Под Орлом водитель попытался взыскать с дорожников 3,5 миллиона рублей за повреждения своего «Мазерати» Мужчина обвинил ООО «Вектор» и ФКУ Упрдор в несвоевременной обработке дороги противогололёдными средствами.





Орловский районный суд отказал в удовлетворении иска автолюбителя к ООО «Вектор» и ФКУ Упрдор. Поводом к разбирательству стала авария в начале апреля прошлого года на автодороге Тросна – Калиновка. Ночью водитель попытался обогнать на своем Maserati Ghibli Diesel попутный ВАЗ, но не справился с управлением, после чего обе машины вылетели в кювет. Ущерб истец оценил в 3 млн 538 тыс. рублей. Эту сумму он и пытался взыскать с дорожников.



Претензия автолюбителя касалась несвоевременной обработки дороги противогололёдными средствами. Это, по его мнению, помешало безопасно завершить обгон.



В суде выяснилось, что фирма «Вектор» действительно надлежащим образом выполняла содержание трассы, но в данный период времени в их обязательства не входила услуга по обработке противогололёдными реагентами. Согласно метеоданным, лёд на дороге появился примерно за час до ДТП, а на устранение скользкости отводилось максимум 5 часов. Кроме того, в момент аварии коэффициент сцепления с дорогой соответствовал допустимому.



Суд в итоге пришёл к выводу, что ДТП спровоцировал сам водитель Maserati – нарушил скоростной режим в условиях обледенения дороги. Вердикт не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков





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