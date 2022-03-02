Главная » Новости



12:54, 2 марта 2022 года Узнать достоверную информацию о сложившейся в России ситуации можно на новом портале Его для граждан создало правительство страны.





Узнать достоверную информацию о сложившейся в России ситуации можно на новом портале Объсняем.рф Здесь уже размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан, которые были собраны в соцсетях. Можно узнать о транспортном сообщении в каждом регионе страны, а также - работе банков и банкоматах, ставках по вкладам и кредитам, наличии лекарств в аптеках и многом другом.



Отдельная вкладка на новом сайте - Стопфейк. Здесь подробно расписано, какая информация на просторах интернета сегодня является ложной. Мониторинг поступающих от граждан сообщений будет вестись постоянно. Подписаться на портал, чтобы следить за всеми новостями, можно одним нажатием кнопки.





Юлия Сулим





Новости СМИ2