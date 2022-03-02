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12:57, 2 марта 2022 года С 1 января 2022 года ряд мер государственной поддержки, которые ранее осуществлялись органами соцзащиты, передали в Пенсионный фонд Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Елена Титова считает, что с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться.





С 1 января 2022 года ряд мер государственной поддержки, которые ранее осуществлялись органами соцзащиты, передали в Пенсионный фонд. К таким мерам поддержки относятся выплаты и пособия: неработающим гражданам, имеющим детей; военнослужащим и членам их семей; гражданам, подвергшимся воздействию радиации; инвалидам, владеющим транспортом; реабилитированным жертвам политических репрессий.



Лицам, которые уже получают меры поддержки, передаваемые с 2022 года от соцзащиты в Пенсионный фонд, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. В этом случае передача полномочий между ведомствами произойдет автоматически без участия граждан. Выплаты продолжат поступать на указанные ранее реквизиты, но уже из ПФР. Лицам, у которых право на пособия возникнет впервые, начиная с 1 января 2022 года, нужно обращаться за их назначением в ПФР, в том числе через Госуслуги (если такая услуга там представлена) и МФЦ.



Эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Елена Титова считает, что с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение средств.



Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, после перехода мер в Пенсионный фонд также сократятся сроки их назначения. Сейчас оформление большинства выплат может занимать до месяца. С 2022 года это станет в два раза быстрее. Рассматривать заявления на выплаты отделения ПФР будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.







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