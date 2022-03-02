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13:18, 2 марта 2022 года В Орле выявили ОПГ по мошенничеству в сфере автострахования На их счету инсценировка как минимум 7 ДТП. Ущерб страховщикам превысил миллион рублей.





В Орловской области пресечена деятельность ОПГ по мошенничеству в сфере автострахования, – сообщили в региональном УМВД. Их подозревают в инсценировке как минимум 7 аварий с целью получения страховки. Ущерб превысил миллион рублей.



Преступную деятельность группа вела с апреля 2020 года по август 2021 года. В схеме использовались преимущественно иномарки среднего ценового сегмента. В подконтрольных автосервисах на машины ставились деформированные фрагменты, затем повреждения фиксировались в документах, которые передавались страховщикам для назначения выплат.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Шесть человек отправлены в СИЗО. Расследование продолжается.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков





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