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13:53, 2 марта 2022 года 3 марта в нескольких точках Орла запланировано отключение водоснабжения и светофоров О неудобствах предупреждает городская администрация.





3 марта в Орле запланировано несколько отключений. С 8:00 до 20:00 в связи с заменой участка водовода на пер. Дарвина у железной дороги будет отключено водоснабжение потребителей дома № 77а по ул. Автовокзальной и жителей частных домовладений по ул. Орёлстроевской. Также снизят давление питьевой воды в разводящей водопроводной сети для потребителей МКР «Ботаника», пер. Балтийского, ул. Комсомольской, ул. Автовокзальной (от пер. Рижского до автовокзала). Подвоз питьевой воды будет осуществляться автоцистернами. Телефон для справок (4862) 44-36-18.



Также 3 марта с 14:00 до 17:00 в связи с плановым техническим обслуживанием ТП-609 будет введено временное ограничение подачи электроэнергии на светофоры, расположенные на перекрёстках ул. 4-я Курская — пер. Речной, ул. Новосильская (в районе дома № 32), ул. Фомина — пер. Речной, ул. Фомина — ул. Русанова.





Артём Ежаков





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