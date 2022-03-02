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14:47, 2 марта 2022 года В Орловской области перенесли проверку систем оповещения населения Она была запланирована на 3 марта.





В Орловской области перенесли запланированную на 3 марта проверку систем экстренного оповещения населения. Мероприятие сдвинули на более поздний срок, – сообщили в региональном правительстве.





Артём Ежаков





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