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15:58, 2 марта 2022 года

Третья попытка найти подрядчика на Красный мост в Орле не увенчалась успехом

На торги была подана одна заявка, но по результатам её рассмотрения претенденту было отказано.


В Орле снова не удалось найти подрядчика для завершения реконструкции Красного моста. В отличие от двух других несостоявшихся торгов, на этот раз была подана заявка. Её направила московская «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22» – тот же подрядчик, который получил право закончить ремонт моста через реку Сосну в Ливенском районе. К слову, обеими переправами ранее занимался «Ремспецмост».

Причиной отказа в контракте стало отсутствие у «УПМК – 22» действующей лицензии на работу с объектами культурного наследия, которым является Красный мост.


Артём Ежаков


 
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