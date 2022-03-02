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16:03, 2 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Позади - эвакуация, впереди - новые школы и знания. Сегодня дети Донбасса, находящиеся в Орловской области, вернулись за парты.



- Скоро дольщики отметят новоселье, которого ждали 6 лет. В Северном районе Орла удалось возобновить строительство дома.



- Как сделать любимое дело своей работой? Центр «Мой бизнес» - поможет.



- Объясняют всё: информация о текущей ситуации в стране - на новом портале.



- Как будут выплачивать социальные пособия в марте? Ответы – в выпуске.



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