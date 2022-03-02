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16:03, 2 марта 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Позади - эвакуация, впереди - новые школы и знания. Сегодня дети Донбасса, находящиеся в Орловской области, вернулись за парты.
- Скоро дольщики отметят новоселье, которого ждали 6 лет. В Северном районе Орла удалось возобновить строительство дома.
- Как сделать любимое дело своей работой? Центр «Мой бизнес» - поможет.
- Объясняют всё: информация о текущей ситуации в стране - на новом портале.
- Как будут выплачивать социальные пособия в марте? Ответы – в выпуске.
Вести-Орёл