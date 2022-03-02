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16:05, 2 марта 2022 года Орловские ушуисты – призёры международного турнира Накануне в Москве завершился турнир «Московские звёзды ушу».





В этом году в турнире «Московские звёзды ушу» приняли участие сильнейшие спортсмены из 16 стран. Турнир проходил по пяти дисциплинам. В составе сборной команды Центрального федерального округа России приняли участие 22 лучших орловских спортсмена. Наши спортсмены принесли в копилку сборной команды России 26 медалей: 6 золотых, 10 серебряных, 10 бронзовых.



Фото и аккаунта Орловской федерации ушу





Анастасия Дорохова





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