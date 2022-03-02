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16:23, 2 марта 2022 года

В Орле осудят бывшего главного бухгалтера из системы УФСИН

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она обманом похитила деньги, выделенные на выплаты её коллегам.


В Орле завершено расследование в отношении бывшего главного бухгалтера бухгалтерии ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по Орловской области», – заявили в СУ СК России по Орловской области. Выявить преступление Федеральная служба исполнения наказаний смогла своими силами.

Расследование велось при оперативном сопровождении Управления.

Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая обманом похитила деньги, выделенные на выплаты её коллегам. Это свыше 216 тыс. рублей. Она полностью признала вину.

В качестве одной из возможных мер наказания может стать тюремное заключение сроком до 6 лет.


Артём Ежаков


 
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