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16:32, 2 марта 2022 года

Орловский коллектив «Забава» готовится к Детской фольклориаде

Фестиваль народных песен пройдёт летом в Чувашии.


В год культурного наследия народов России в Чувашии с 25 по 27 июня пройдёт Детская фольклориада. Орловскую область представит Образцовый коллектив «Забава». Участники коллектива исполнят орловские аутентичные песни.

В репертуаре ансамбля много песен, изучают до 30 разных в год. Каждому народному празднику присущи свои обряды и песни, многие из них руководитель ансамбля Ольга Соколова, ещё будучи студенткой Орловского института культуры, сама записывала по деревням.

Ольга Соколова, руководитель Образцового фольклорного ансамбля «Забава»: «Ещё когда училась в институте, ездила в экспедицию, записывала, расшифровывала, и мы поем их с детьми. В основном орловский репертуар это свадебные песни для взрослых, но находим такие, которые могут звучать со сцены и иметь современное прочтение».

Фольклорный ансамбль был создан в 1994 году. Состав уже много раз менялся, но всем участникам руководитель сумела привить главное - любовь к русской народной песне.

Ольга Соколова, руководитель фольклорного ансамбля «Забава»: «Это наша душа, это наша культура, мы - русские люди, и она у нас по жилам течёт. Мы рождаемся с русской народной песней».



Татьяна Тимохина


 
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