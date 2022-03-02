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18:10, 2 марта 2022 года Сегодня в орловских школах провели уроки, посвящённые спецоперации на Украине Съёмочная группа ГТРК «Орёл» побывала в орловском лицее № 18 и в Стрелецкой школе. Завтра туда впервые придут учиться дети из ДНР и ЛНР.





Бесконечный поток информации, касающийся спецоперации на Украине, буквально захлестнул Интернет-пространство, и в этом потоке тесно переплелись правда и вымысел. Чтобы понимать, как отличить одно от другого, в орловском лицее № 18 провели урок истории, посвящённый происходящим событиям. Этот урок учитель истории и обществознания Любовь Тимохина разработала сама, опираясь, не на фейки в интернете, а на патриотические ролики, выложенные правительством, на обращение президента и историю прошлых лет. Речь шла не только о Майдане 2014 года, знаменующем начало масштабного конфликта. Вспомнили историю нашего единого государства, в состав которого входила Украина, братские взаимоотношения народов, в том числе в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Любовь Тимохина, учитель истории и обществознания лицея № 18 г. Орла: «При подготовке к уроку я ссылалась на прошлую историю нашего государства, на те события, которые происходили и в годы Великой Отечественной войны, и в годы гражданской войны, и в годы, когда Украина только образовывала свою государственность». Этот урок пройдёт во всех старших классах лицея. А ещё школа собрала гуманитарную помощь для детей, которые из Украины были вынуждены приехать к нам. Несмотря на смену места жительства, им надо жить дальше и учиться. А учиться дети-беженцы будут в наших образовательных учреждениях. 50 новых учеников сядут за парты Стрелецкой школы. Там тоже прошёл подобный урок истории. Его решили провести в музее Боевой Славы. В этом году ему исполнится 15 лет. Среди посетителей школьного музея были представители Киева, Донецка и Луганска. И их истории реальны. Фото на стене – тому подтверждение. На нем – плачущая девочка. Александр Линьков, учитель истории и обществознания, руководитель музея Боевой Славы Стрелецкой СОШ: Когда они вошли в музей и увидели картину плачущей девочки, они сесть не могли. Я говорю: «Садитесь», а они – «Подождите», и учитель рассказал мне историю, которая произошла у них в Донецке. Девочка, класс второй, ушла в школу, дома мама с бабушкой готовили вареники, потому что у неё день рождения. А когда она пришла из школы, то дома уже нет, он разрушен. Погибли бабушка, мама и восьмимесячный брат». Таких трагедий немало. Каждый день на Донбассе гибнут люди. И об этом уроке истории должны знать все.





Татьяна Тимохина





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