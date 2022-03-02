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18:59, 2 марта 2022 года Прибывших из ЛНР и ДНР знакомят с историей и культурным наследием Орловщины Гражданам республик Донбасса уделяется сейчас максимум внимания.





Чтобы отвлечь людей от мыслей о войне, в Орле решили подготовить для них культурную программу: с детьми проводятся творческие мастер-классы, в пункты временного размещения приезжают театральные коллективы. Кроме того, для беженцев организуют экскурсии по достопримечательностям Орловщины. Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Предусмотрена возможность организации выездных мероприятий на наши объекты культуры, это и экскурсионные программы в Спасское-Лутовиново, в город Орёл. В каждом пункте временного размещения есть план работы, и в этот график мы встраиваем мероприятия педагогической направленности, культурной, спортивной, чтобы разнообразить ту жизнь, которая организована в пунктах временного размещения».





Мария Семак





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