Орловская походная группировка открыла сезон

История регионального клуба путешественников началась пять лет назад.

Пять лет назад шестеро активных молодых людей, познакомившись на одном из форумов, вышли из онлайна, купили билет на электричку и отправились в свою первую геолого-краеведческую экспедицию по Орловщине – в Хотынец. И именно там они дали название своему сообществу – сокращённо ОПГ.

За прошедшие годы желающих изучить просторы малой родины стало значительно больше. Для путешествий используют доступный общественный транспорт. К орловцам присоединились жители Курской, Брянской, Московской областей, поэтому маршруты уже вышли за пределы нашего региона.

Самый активный сезон у Орловской походной группировки начинается весной. Преимуществом пеших прогулок является возможность побыть на свежем воздухе, погулять, а заодно узнать историю того или иного населённого пункта или исторического объекта.

За пять лет активисты прошли не одну сотню километров. В 2022 году сбавлять обороты не собираются. Уже запланировано путешествие в Брянскую область по местам братских захоронений.

Если у вас появилось желание отправиться в поход, можно написать в сообщество Орловской походной группировки в социальных сетях.