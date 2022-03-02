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19:25, 2 марта 2022 года Коллектив ГТРК «Орёл» навестил пенсионеров из ЛНР и ДНР Сейчас идёт Масленичная неделя, и наша телерадиокомпания решила поддержать жителей Народных Республик Донбасса, прибывших в Орловскую область.





Масленица - время печь блины и ходить в гости. Коллектив ГТРК «Орёл» так и поступил. Со своими блинами и подарками мы приехали к вынужденным переселенцам, которых временно разместили в санатории «Дубрава». Мы заранее узнали, чего не хватает людям. Они просили домашнюю обувь, предметы личной гигиены. Валерий Чижов заказал конфет - помягче. Заказ выполнен. Пенсионер приехал из Донецкой Республики. Еще в 2014 остался без дома, приходилось полпенсии отдавать за съёмное жилье, но как праздновали в мирное время Масленицу, не забыл. Валерий Чижов, житель ДНР: «До войны там было весело и шумно, а потом там и людей нет никого, все уехали, остались одни пенсионеры». Вот и в «Дубраве» поселили в основном пенсионеров. Здесь они получают медицинскую помощь. Здесь же решают все их вопросы с выплатами и оформлением документов. Людмила Волкова, начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами Управления по вопросам миграции: «Мы смотрим документы, проверяем всё. Если что - сразу приезжаем с заявлениями, с бланками, всё оформляем - в зависимости от ситуации у граждан». Наталия Балашова, уполномоченный по правам человека в Орловской области: «Все силы Орловской области, все люди, все органы власти консолидировали свои усилия. С учётом имеющегося опыта с 2014 года для граждан созданы абсолютно все условия для комфортного здесь пребывания». Все эвакуированные получают горячее питание. 55 человек завтракают, обедают и ужинают вместе. Дня них от нас сюрприз - главный символ Масленицы - блины. Женская половина коллектива ГТРК «Орёл» этим утром была занята одним делом - пекли блины. У каждой есть свой фирменный рецепт, но все блины получились одинаково вкусными. Для коллектива ГТРК «Орёл» - это не просто благотворительная акция, а помощь близким людям. У многих в ЛНР и ДНР есть друзья и родственники. Татьяна Мартынова, заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Орёл»: «Хочется пожелать нам всем только мира и поблагодарить орловцев за то, что они так хорошо приняли. И особые слова благодарности мне хочется сказать нашему коллективу ГТРК «Орёл», который откликнулся на инициативу помочь людям». После вкусного обеда переселенцам ансамбль «Славица» подарил концертную программу - как и положено на Масленицу.





Анна Вайсергисер





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