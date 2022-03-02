Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Трагедия, о которой нельзя забыть. В Орловских школах сегодня прошли уроки истории.





- Коллектив нашей телерадиокомпании навестил беженцев и поздравил их с наступающей Масленицей.





- Пешком по Орловщине. Орловская походная группировка открыла сезон.