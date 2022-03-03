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7:55, 3 марта 2022 года В Орловской области заблокировали сайт с фальшивыми дипломами Нарушение выявила прокуратура Покровского района.





В Орловской области после судебного иска прокуратуры Покровского района заблокирован сайт, торгующий документами об образовании без фактического получения такового. В свободном доступе предлагалось купить дипломы вузов, колледжей и техникумов. Сайт надзорное ведомство нашло в ходе мониторинга интернета. Сейчас портал заблокирован.





Артём Ежаков





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