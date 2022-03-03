Молодым орловцам доступно свыше 3 тысяч мероприятий по «Пушкинской карте»

Её держателями в регионе стали уже около 16 тысяч человек.

Молодым жителям Орловской области доступно свыше 3 тысяч культурных мероприятий по «Пушкинской карте». Среди участников программы – музеи, театры, выставочный центр, филармония, кинотеатры. С полным списком доступных по карте событий можно ознакомиться на сайте «PRO.культура.рф». Там же можно узнать всю подробную информацию о проекте.



В Орловской области держателями карты стали уже около 16 тысяч человек, – сообщает региональный информационный портал. Напомним, что ее могут оформить орловцы в возрасте от 14 до 22 лет. Баланс карты составляет 5 тысяч рублей, потратить их можно только на покупку билетов на события, участвующие в программе.