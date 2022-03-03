Все вакансии - на единой платформе

С текущего года портал «Работа в России» преобразован в единую цифровую платформу для бесконтактного взаимодействия безработных, работодателей, центров занятости.

Все вакансии теперь можно найти на единой платформе. Чтобы разместить вакансии и подать заявку, работодателям нужно зарегистрироваться на ЕЦП.

В обязательном порядке, согласно закону о занятости, на ЕЦП размещают свои вакансии органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, унитарные предприятия, юридические лица с госучастием, а также работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 человек, и вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность работников превышает указанный предел.

Работодателям также напомнили о запрете, налагаемом законом о занятости на распространение информации о вакансиях, содержащей ограничения дискриминационного характера по полу, расе, национальности, возрасту и другим признакам, не касающимся деловых качеств соискателей. Лица, распространяющие такую информацию, привлекаются к административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время на портале «Работа России» размещено свыше 8,2 тыс. вакансий работодателей Орловской области, 227 из них прибавились за последние сутки.