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20:35, 2 марта 2022 года Андрей Клычков анонсировал снятие некоторых антиковидных ограничений Об этом губернатор Орловской области говорил в прямом эфире в Instagram.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков анонсировал снятие некоторых антиковидных ограничений, поскольку наблюдается снижение числа новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие сутки ковид зафиксировали у 450 человек, в то время как в начале прошлой недели цифры держались в районе 700 случаев. Решение примут на завтрашнем заседании оперштаба, основываясь на новых рекомендациях федерального Роспотребнадзора.





Орловское Информбюро





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