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20:42, 2 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Рисков возникновения нехватки продуктов, лекарств или топлива в Орловской области нет»

В этом глава региона заверил, общаясь с орловцами в прямом эфире в Instagram.


Сегодня во время прямого эфира в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что в связи с введёнными против России санкциями могут возникнуть определённые трудности у промышленников по оплате экспортных контрактов. При этом, по словам главы региона, ситуация находится под контролем.
 
Андрей Клычков: «Вчера провел совещание с представителями сферы промышленности региона. Есть проблемные моменты, в первую очередь с логистикой, однако всеми предпринимателями принято решение проводить работу по сохранению рабочих мощностей. В очередной раз заверяю: рисков возникновения нехватки продуктов, лекарств или топлива в Орловской области нет».
 
Губернатор также сообщил, что принято решение создать комиссию по поддержке малого и среднего бизнеса, которая позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы в этой сфере. Комиссию возглавит Андрей Клычков.



Орловское Информбюро


 
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