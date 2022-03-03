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9:19, 3 марта 2022 года

Андрей Клычков: «Я свой выбор сделал: ‘’Я со своей страной, со своей Родиной, с Орловщиной’’»

Губернатор Орловской области высказал свою позицию в отношении событий, происходящих на Украине.


 Губернатор Орловской области Андрей Клычков написал в своём Телеграмм-канале:  «Каждому человеку, гражданину, политику всегда приходит время сделать свой выбор. Я свой выбор сделал: "Я со своей страной, со своей Родиной, с Орловщиной. Моя задача - сделать всё, чтобы спокойная жизнь на орловской земле продолжалась». Восемь лет шла война, о которой было принято не говорить, которую было принято не замечать. Сейчас пришла пора её завершать. О моей позиции этот видео-материал.

Полный фильм можно посмотреть в моих социальных сетях .Найдите для этого время».

Также Андрей Клычков выложил пост в Instagram: «За минувшие 8 лет на территории Донбасса погибло более 14 тысяч мирных жителей, среди которых сотни детей. Сегодня мы видим, к чему это привело. На донецкой и луганской земле разрушены мирные объекты - больницы, школы, детские сады, жилые дома, парки и скверы, уничтожена инфраструктура. В результате резкого обострения обстановки беззащитные люди - старики, женщины и дети - вынуждены искать убежище в регионах России, в том числе - в Орловской области. Сегодня в нашей стране не осталось ни одного человека, которого оставила бы равнодушным трагедия братского народа. Но сейчас для многих из нас произошел перелом. Посмотрев в глаза женщинам, оставшимся без защиты мужей, детям, которые родились во время войны, и не знали мирного неба, нельзя не задать себе вопрос - как произошло, что между одним народом, говорящим на одном языке, выросла стена.

Побывав в пунктах временного размещения эвакуированных граждан, я увидел людей, ставших заложниками чудовищных обстоятельств, и то, что они рассказывают, не укладывается в голове. Сегодня мы делаем всё возможное, чтобы оказать всем прибывшим из ДНР и ЛНР всю необходимую помощь. Хочу выразить искреннюю благодарность всем неравнодушным людям, кто воспринял чужое горе, как своё собственное, кто не остался в стороне от этой беды.

Ад, войну, геноцид, длившиеся 8 лет, мы заканчиваем. Я искренне убежден, что когда завершится этот непростой процесс, воцарится мир».


Орловское Информбюро


 
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