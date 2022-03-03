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9:33, 3 марта 2022 года Региональные управления СК России продолжают оказывать помощь гражданам, прибывшим из ЛНР и ДНР В связи с событиями в Донецкой и Луганской народных республиках граждане, среди которых очень много детей, вынужденно покинули свои дома, спасаясь от массированных обстрелов украинских силовиков. Сотрудники СК России в разных регионах, где обеспечен приют обездоленным гражданам, оказывают прибывшим всемерную помощь и поддержку.





Офицеры Следственного комитета всегда считают своим первостепенным долгом обеспечивать защиту прав и интересов наиболее незащищенных лиц, и на этот раз – в ситуации, когда именно пожилые, дети, женщины могли безвинно пострадать, сотрудники следственных органов не могли остаться в стороне от чужой беды.



В ряде регионов по прибытии граждан на территорию Российской Федерации руководителями территориальных следственных управлений организованы их личные приемы.



Так, руководитель следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Анатольевич Никешкин провел личный прием граждан, прибывших из Луганской Народной Республики, в детском оздоровительном центре круглогодичного действия «Колос», Рязанском институте развития образования, а также детском оздоровительно-образовательном центре «Солнечный». На личный прием обратилось более 30 жителей ЛНР по вопросам оформления гражданства Российской Федерации, трудоустройства, медицинского и социального обеспечения, порядка получения материнского капитала, правового положения лица, получившего временное убежище, а также по вопросам оказания психологической помощи детям. Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения по существу заданных вопросов.



Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Петр Иванович Юдин также навестил прибывших граждан из Донецкой Народной Республики в одном из пунктов временного размещения, где было организовано проведение личного приема по вопросам оказания содействия. В ходе встречи Петр Иванович Юдин, выслушав рассказы каждого из прибывших, связанные с происходящими в настоящее время событиями в Донбассе и выпавшими на долю людей испытаниями, высказал им слова всеобщей поддержки и выразил готовность оказать полное содействие и помощь по любым возникающим вопросам. Также за счет добровольных пожертвований сотрудников следственного управления были приобретены и переданы детям необходимые для дальнейшего обучения товары, а также сладкие подарки.



Конечно, особое внимание и заботу сотрудники следственных органов СК России проявляют в отношении детей и подростков, оказавшихся вдали от родного дома, и в том числе детей-сирот, вдвойне нуждающихся в поддержке.



Офицеры следственного управления СК России по Нижегородской области посетили подростков в возрасте 15-17 лет, относящихся к категории сирот и оставшихся без попечения родителей, вынужденно покинувших Донецкую Народную Республику. В сопровождении своего наставника, преодолев многие километры дорог на автомобиле и железнодорожном транспорте, они прибыли в Нижний Новгород. Ребят разместили в ГБУ «Специальное реабилитационно-образовательное учреждение «Автозаводский дом социального обслуживания для детей «Надежда». Они наконец-то ощутили помощь и поддержку людей, которые им рады и готовы во всем оказывать содействие. Познакомившись со всеми ребятами, поговорив с каждым из них, следователи регионального следственного управления узнали об их жизни и увлечениях. Кроме того, они составили списки с пожеланиями подростков о приобретении им необходимых вещей и предметов обихода. Директор учреждения Жинько Михаил Иванович заверил, что ребятам обеспечена всесторонняя помощь, для них организовано комфортное пребывание и обучение. Для детей организованы дополнительные спортивные и развивающие мероприятия. Все подростки с интересом и теплотой приняли сотрудников Следственного комитета, поблагодарив их за внимание.



Сотрудники СУ СК России по Республике Мордовия навестили приехавших в республику граждан, многие из которых уезжали из собственных домов, взяв только документы и минимум личных вещей. Представители управления привезли одежду, постельные принадлежности, фрукты, питьевую воду. Для совсем маленьких детей купили детское питание. Многодетная мама выразила признательность сотрудниками управления за приобретенные лекарства для маленького ребенка. Для 10-месячной Сонечки, которая учится передвигаться самостоятельно, привезли ходунки. Также следователи территориального следственного отдела собрали восемь малышей в дошкольное учреждение, приобретя для них необходимую одежду. В пунктах временно размещения работают волонтеры, с оказанием помощи приходят медицинские работники, представители социального обслуживания и неравнодушные жители Мордовии.



Не остались в стороне и сотрудники следственного управления по Карачаево-Черкесской Республике и присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.



По поручению Председателя СК России следователи в регионах продолжают сбор и фиксацию доказательств совершения преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Так, сотрудники СУ СК России в Калужской, Воронежской, Ростовской областях, Республики Мордовия и других регионах проводят допросы вынужденных переселенцев в качестве свидетелей, и при наличии оснований они признаются потерпевшими. Всем прибывшим оказывается необходимая консультативная помощь.



фото СУ СК России по Орловской области







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