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10:40, 3 марта 2022 года Орловская прокуратура подвела годовые итоги в сфере защиты прав дольщиков Надзорное ведомство отмечает это направление как одно из самых приоритетных в своей работе.





Прокуратура Орловской области подвела итоги работы в сфере защиты прав дольщиков за 2021 год. Среди завершенных и сданных в эксплуатацию объектов – дом № 20 по ул. Поликарпова в Орле, здесь были восстановлены права 107 граждан. Из общего реестра проблемных зданий в связи с передачей жилья и выплатой компенсаций исключены два объекта.



Также в прошлом году по мерам прокурорского реагирования возобновлено строительство четырех проблемных домов в Орле: по ул. Космонавтов, поз. 4, пл. Поликарпова, д. 20, ул. Бурова, д. 46 и по ул. Черкасской, по которым были нарушены права 414 дольщиков. Сроки достройки указанных объектов установлены на II и III квартал 2022 и II квартал 2023 годов, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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