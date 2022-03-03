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10:49, 3 марта 2022 года

Мужчина получил тяжелые ожоги в результате пожара в селе Лаврово

Пострадавший госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу.


Накануне днём в селе Лаврово Орловского района загорелся жилой дом. К прибытию огнеборцев пламя охватило мансарду и внутренние помещения здания. Пожар осложнялся наличием обильного дыма, вырывающегося из-под крыши.

Хозяин дома покинул здание до приезда спасателей. Выбираясь наружу, мужчина получил ожоги, требующие лечения на больничной койке. Пострадавший госпитализирован.

Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 13 раз, из них 5 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области


Артём Ежаков


 
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