четверг 3.03.2022 19:02:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

13:36, 3 марта 2022 года

Орловцам напомнили контакты для заявок по отлову бездомных животных

В регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр.


Жителям Орловской области напоминают контакты для подачи заявок по отлову безнадзорных животных. В регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр. Обращения принимаются по телефонам: 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-59, а также по электронной почте: oblvet_orel@bk.ru. В заявке необходимо указывать количество особей, максимально точное их описание и места обитания.

Обращения рассматриваются в течение недели, затем поступают в работу. Собаки отлавливаются, стерилизуются и отпускаются на прежнее место обитания.

В минувшем году в регионе через эту процедуру прошли 625 четверолапых, в 2022-м планируется отловить 650 животных, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.