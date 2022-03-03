Орловцам напомнили контакты для заявок по отлову бездомных животных

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13:36, 3 марта 2022 года
Орловцам напомнили контакты для заявок по отлову бездомных животныхВ регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр.
Жителям Орловской области напоминают контакты для подачи заявок по отлову безнадзорных животных. В регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр. Обращения принимаются по телефонам: 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-59, а также по электронной почте: oblvet_orel@bk.ru. В заявке необходимо указывать количество особей, максимально точное их описание и места обитания.
Обращения рассматриваются в течение недели, затем поступают в работу. Собаки отлавливаются, стерилизуются и отпускаются на прежнее место обитания.
В минувшем году в регионе через эту процедуру прошли 625 четверолапых, в 2022-м планируется отловить 650 животных, – сообщили в областном правительстве.
Артём Ежаков