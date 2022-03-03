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13:36, 3 марта 2022 года Орловцам напомнили контакты для заявок по отлову бездомных животных В регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр.





Жителям Орловской области напоминают контакты для подачи заявок по отлову безнадзорных животных. В регионе этой работой занимается Орловский ветеринарный центр. Обращения принимаются по телефонам: 8 (4862) 41-60-57 и 8 (4862) 41-60-59, а также по электронной почте: oblvet_orel@bk.ru. В заявке необходимо указывать количество особей, максимально точное их описание и места обитания.



Обращения рассматриваются в течение недели, затем поступают в работу. Собаки отлавливаются, стерилизуются и отпускаются на прежнее место обитания.



В минувшем году в регионе через эту процедуру прошли 625 четверолапых, в 2022-м планируется отловить 650 животных, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков





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