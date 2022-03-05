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13:58, 3 марта 2022 года В орловских исправительных учреждениях снова разрешены свидания Об этом заявили в областном УФСИН.





В орловских исправительных учреждениях снова разрешены длительные и краткосрочные свидания, – сообщили в региональном УФСИН. Послабления в ИК-2, 5, 6, а также КП-3, 7 введены со вчерашнего дня. Встречи назначаются в соответствии с графиком.



Допуск визитеров к осужденным будет проходить с учетом действующих противоэпидемических требований. Подробнее с ними можно ознакомиться на сайте УФСИН.





Артём Ежаков





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