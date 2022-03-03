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11:13, 3 марта 2022 года В центре Орла подросток на ВАЗе врезался в ограждение Двое пассажиров получили травмы.





Этой ночью на пересечении улиц Розы Люксембург, 2-ой Посадской и Комсомольской в Орле произошло ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Орловской области, парень 2005 года рождения без водительского удостоверения управлял ВАЗом и врезался в дорожное ограждение. Пассажиры 2002 и 2005 годов рождения получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 15 ДТП, три человека пострадали.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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