Главная » Новости



11:25, 3 марта 2022 года В Орловской области ограничат движение большегрузов по региональным автодорогам Данная мера введена на период весенней распутицы – с 30 марта по 28 апреля.





В Орловской области с 30 марта по 28 апреля ограничат движение большегрузов по ряду автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Данная мера введена с целью сохранения трасс в условиях весенней распутицы. Ограничения вводятся для автомобилей с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Здесь имеется целый перечень исключений. Например, под принятые меры не попадают международные грузоперевозки, пассажироперевозки, транспортировка почты и так далее.



Ограничения введены постановлением правительства Орловской области от 29 февраля 2012 года № 63. С ним можно подробно ознакомиться на региональном информационном портале или перейдя по этой ссылке. В документе представлен полный перечень дорог, попавших под принятое решение, а также исчерпывающий перечень исключений.





Артём Ежаков





Новости СМИ2