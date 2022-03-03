В Орловской области ограничат движение большегрузов по региональным автодорогам

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11:25, 3 марта 2022 года
В Орловской области ограничат движение большегрузов по региональным автодорогамДанная мера введена на период весенней распутицы – с 30 марта по 28 апреля.
В Орловской области с 30 марта по 28 апреля ограничат движение большегрузов по ряду автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Данная мера введена с целью сохранения трасс в условиях весенней распутицы. Ограничения вводятся для автомобилей с грузом или без груза с установлением следующих предельно допустимых нагрузок на ось: 6 тонн – одноосная тележка, 5 тонн – двуосная тележка, 4 тонны – трехосная тележка. Здесь имеется целый перечень исключений. Например, под принятые меры не попадают международные грузоперевозки, пассажироперевозки, транспортировка почты и так далее.
Ограничения введены постановлением правительства Орловской области от 29 февраля 2012 года № 63. С ним можно подробно ознакомиться на региональном информационном портале или перейдя по этой ссылке. В документе представлен полный перечень дорог, попавших под принятое решение, а также исчерпывающий перечень исключений.
Артём Ежаков