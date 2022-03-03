Главная » Новости



12:15, 3 марта 2022 года 443 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 95 человек. Семеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 3 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 443 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 100 171); госпитализировано 95 человек.



Накануне выписано 513 жителей региона. Умерли семеро (с начала пандемии в области скончалось 1 756 человек).





Артём Ежаков





Новости СМИ2