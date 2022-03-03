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12:17, 3 марта 2022 года Учёба, работа, досуг. На Орловщине для вынужденных переселенцев стараются создать все необходимые условия для жизни Подробности корреспонденту ГТРК «Орёл» Всеволоду Трифонову рассказала первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова.





Как себя чувствуют сейчас беженцы? Как организовано их пребывание на Орловщине?



- В Орловскую область приехали более 300 вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Среди приехавших в наш регион есть и те, кто имеет паспорта Российской Федерации, есть и граждане Украины. В любом случае все, кто обратился к нам за поддержкой, с 2004 года жили в достаточно сложной ситуации, жили под обстрелами в течение восьми лет. И женщины, и дети, и старшее поколение вынуждены были скрываться от обстрелов в подвалах, и тот эмоциональный настрой, который они привезли, конечно же, очень сложный.



Как организован образовательный процесс для детей-беженцев?



- И в «Орловчанке», и в «Юбилейном» работают специалисты департамента образования, работают педагоги образовательных организаций, которые примут ребят на обучение. И мы уже четко понимаем распределение по классам. Мы собрали и канцтовары, и одежду, потому что хочется, чтобы ребята пришли в наши школы полностью готовыми к образовательному процессу. Ребята сами настроены на мирную жизнь и готовы сами дальше выстраивать свое активное развитие.



Как для жителей ЛНР и ДНР выстраивается медицинское сопровождение?



- В первые часы по прибытии проведены все необходимые анализы, и на наличие коронавирусной инфекции, проведено обследование и на другие инфекционные заболевания. Тем, кому была необходима срочная помощь, она оказана. Двое сейчас находятся на плановом медицинском обслуживании в наших медучреждениях, то есть эта возможность тоже предусмотрена. Выделено лекарственное обеспечение, в каждом пункте временного размещения круглосуточно работают медики - и педиатры, и терапевты, и медсёстры. ЦРБ ориентированы на максимально быструю организацию медицинской помощи в случае необходимости. То есть, медицинское сопровождение полностью обеспечено. В ПВР работают также специалисты соцслужбы, проводят консультативную работу. Уже собрана вся документация, которая необходима для оформления выплаты переселенцам в размере 10 тысяч рублей. И уже идет активная работа службы занятости с теми, кто готов приступить к работе. Я знаю, что уже три человека готовы приступить к работе, готовы занять те вакансии, которые предложены нашей службой занятости. Будет проведена вся работа, которая необходима для трудоустройства, и люди, желающие работать на территории Орловской области, будут трудоустроены в ближайшее время.



Как чувствуют себя люди, как им поднимают настроение?



- Во все пункты временного размещения приезжают артисты. Для детей - кукольные театры, для людей старшего возраста - танцевальные коллективы, хоровые. Это делается для того, чтобы люди могли немного разрядиться, переключиться, всё-таки весна, скоро женский праздник, и наши специалисты сферы культуры создают такое позитивное настроение. Предусмотрена возможность организации выездных мероприятий и на наши объекты культуры, экскурсионные программы и в Спасское-Лутовиново, и в город Орел. В каждом пункте временного размещения есть план работы, и в этот график мы встраиваем мероприятия педагогической, культурно, спортивной направленностей, чтобы разнообразить жиль людей, живущих в ПВР.





Всеволод Трифонов





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