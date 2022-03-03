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12:57, 3 марта 2022 года

Правительство России опубликовало перечень мер поддержки для экономики страны

Новые решения коснутся не только бизнеса, но и IT-сектора, а также здравоохранения.


На заседании Правительства 2 марта 2022 года премьер-министр сообщил о новых решениях по поддержке IT-сектора, бизнеса и здравоохранения:

• Российские IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок
• Действующие преференции в области IT распространят на российских производителей мобильных приложений
• Сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку и получить отсрочку от армии
• Компании, поставляющие в РФ лекарства и медизделия в рамках контрактной системы, получат особый режим работы
• Правительство введет мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий с 10 марта до 31 декабря 2022 года
• Правительство направит на льготные «зарплатные» займы под 3% в рамках программы «ФОТ 3.0» для предприятий МСП дополнительно более 6 млрд рублей
• Малый и средний бизнес получит компенсацию за использование системы быстрых платежей
• Отечественная система быстрых платежей — это надежная и удобная альтернатива традиционным расчетам в магазинах с использованием банковских карт
• Россия запустит четвертый, самый масштабный, этап амнистии капиталов
• Правительство сможет продлевать срок уплаты налогов
• Правительство поддержало инициативу по отмене НДС на драгоценные металлы для граждан с 1 марта, законопроект будет рассмотрен 4 марта
• Правительство выделит 5 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов в сфере АПК.


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