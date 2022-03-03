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13:09, 3 марта 2022 года Юный орловец разработал компьютерную игру на противопожарную тематику Воспитанник детского сада № 48 Илья Бондаренко представил собственную разработку в финале областного конкурса МЧС «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности».





В Орле состоялся финал детского конкурса МЧС «Предупреждение пожаров и безопасность жизнедеятельности». На областной этап поступило свыше 600 творческих работ и проектов, в которых нашли отражение темы основ безопасного поведения, защиты от возникновения ЧС, работы спасателей и так далее.



Особенно поразила жюри работа воспитанника детского сада № 48 Ильи Бондаренко, представившего компьютерную игру собственной разработки «Помоги пожарному». Игроку нужно помочь огнеборцам потушить пожар – щелчком левой кнопки мыши поймать все огоньки.



Во многих номинациях члены жюри выбрали по несколько призёров. Лучшими стали конкурсные работы из городов Орла, Ливны, Мценска, Покровского, Новодеревеньковского, Глазуновского, Орловского, Малоархангельского, Должанского, Свердловского, Ливенского, Урицкого, Сосковского районов.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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