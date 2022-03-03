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14:54, 3 марта 2022 года Орловцу грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого, надевшего его куртку Уголовное дело передано в суд.





В Орле передано в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя областной столицы, обвиняемого в причинении смертельных травм своему 53-летнему знакомому. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.



Как следует из материалов дела, в начале декабря прошлого года друзья поссорились в ходе алкозастолья по причине того, что погибший надел куртку своего собутыльника. Разозлённый мужчина до смерти избил оппонента руками, ногами и табуретом.



В деле также фигурирует второй знакомый подсудимого. Спустя три дня этот приятель предложил, а затем и помог ему закопать труп во дворе частного дома, – сообщили в прокуратуре.



Мужчине, до смерти избившего жертву, грозит до 15 лет тюрьмы, а приятелю, который помог избавиться от тела – 2 года.





Артём Ежаков





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