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14:54, 3 марта 2022 года

Орловцу грозит до 15 лет тюрьмы за смертельное избиение знакомого, надевшего его куртку

Уголовное дело передано в суд.


В Орле передано в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 46-летнего жителя областной столицы, обвиняемого в причинении смертельных травм своему 53-летнему знакомому. Об этом сообщили в СУ СК России по Орловской области.

Как следует из материалов дела, в начале декабря прошлого года друзья поссорились в ходе алкозастолья по причине того, что погибший надел куртку своего собутыльника. Разозлённый мужчина до смерти избил оппонента руками, ногами и табуретом.

В деле также фигурирует второй знакомый подсудимого. Спустя три дня этот приятель предложил, а затем и помог ему закопать труп во дворе частного дома, – сообщили в прокуратуре.

Мужчине, до смерти избившего жертву, грозит до 15 лет тюрьмы, а приятелю, который помог избавиться от тела – 2 года.


Артём Ежаков


 
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