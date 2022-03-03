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15:36, 3 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Первыми получат помощь медицина, аграрный сектор и не только они. В правительстве рассказали о новых мерах поддержки экономики.



- Глава региона Андрей Клычков высказал свое мнение о событиях в России и на Украине. В Орле вышел в свет новый фильм о событиях в Донбассе.



- Первая встреча в новом статусе. Новый прокурор области сегодня рассказал о приоритетных для ведомства направлениях.



- Почему они называют себя ОПГ, и что нового могут рассказать об Орловщине? Расскажем об орловском клубе путешественников.



- Сегодня ОГИК отмечает полувековой юбилей.



- В рейд - по домам должников. Вместе с приставами мы наведались к неплательщикам. Расскажем подробности.



- Последние изменения в земельном законодательстве. О чём стоит узнать?



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