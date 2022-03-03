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15:37, 3 марта 2022 года В Орловской области крестили беженцев из Донбасса Таинство приняли четыре человека.





В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в посёлке Знаменка крестили четырёх человек, прибывших в наш регион из республик Донбасса, – сообщили в Орловской епархии. Таинство провёл настоятель храма иерей Олег Анохин.



В честь знаменательного дня беженцы получили подарки от епархиального социального отдела. За чаепитием гости храма смогли пообщаться со священником, обсудив как духовные, так и житейские вопросы.



Фото: социальный отдел Орловской епархии





Артём Ежаков





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