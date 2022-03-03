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15:58, 3 марта 2022 года В Орловской области снизилась заболеваемость коронавирусом и уровень госпитализации с ним Об этом было заявлено на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19.





На минувшей неделе уровень заболеваемости COVID-19 на территории Орловской области по сравнению с минувшей семидневкой снизился на 21%. На 23,6% уменьшился показатель госпитализации. Штамм «Омикрон» присутствовал в более чем 95% секвенированных проб.



Небольшое снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением лиц старше 65 лет, где оно осталось на прежнем уровне.



Также отмечено снижение случаев заболевания ОРВИ, внебольничными пневмониями.





Артём Ежаков





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