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17:20, 3 марта 2022 года
Павел Меркулов: «Выпускник ОГИК – это признанный знак качества, опора и поддержка учреждений культуры разных уровней по всей стране»Орловский институт культуры отмечает 50-летний юбилей.
Сегодня Орловский государственный институт культуры отмечает 50-летний юбилей. Добрые пожелания в адрес учебного заведения высказал и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов. Он отметил, что за годы работы ОГИК подготовлены тысячи работников культуры самых разных специальностей, которыми по праву гордится не только Орловщина, но и вся Россия.
«Выпускник ОГИК – это признанный знак качества, опора и поддержка учреждений культуры разных уровней по всей стране. Убежден, что коллектив Орловского государственного института культуры сохранит приверженность славным традициям, будет и дальше вносить достойный вклад в развитие отечественной культуры», - говорится в поздравительном письме.
Орловское Информбюро