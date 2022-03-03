Павел Меркулов: «Выпускник ОГИК – это признанный знак качества, опора и поддержка учреждений культуры разных уровней по всей стране»

Орловский институт культуры отмечает 50-летний юбилей.

Сегодня Орловский государственный институт культуры отмечает 50-летний юбилей. Добрые пожелания в адрес учебного заведения высказал и.о. директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Павел Меркулов. Он отметил, что за годы работы ОГИК подготовлены тысячи работников культуры самых разных специальностей, которыми по праву гордится не только Орловщина, но и вся Россия.

«Выпускник ОГИК – это признанный знак качества, опора и поддержка учреждений культуры разных уровней по всей стране. Убежден, что коллектив Орловского государственного института культуры сохранит приверженность славным традициям, будет и дальше вносить достойный вклад в развитие отечественной культуры», - говорится в поздравительном письме.