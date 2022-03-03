В Орловской области ждут новую партию подростковой вакцины от COVID-19 «Спутник М»

Прививочный курс полностью завершили 318 подростков.

В Орловской области продолжается прививочная кампания среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В процедуре используется двухкомпонентная вакцина «Спутник М». В нашем регионе прививочный курс полностью завершили 318 подростков.



Как сообщил сегодня во время заседания оперштаба глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов, объёмы производства вакцины «Спутник М» в стране увеличены, новые партии препарата будут направлены в регионы в ближайшее время.



Вакцинация подростков от COVID-19 осуществляется с согласия родителей, а с 15 лет необходимо также согласие самого ребёнка.



Между тем, уровень коллективного иммунитета в области составляет 70,1%. На пике этот показатель составлял 77%. Увеличить и удержать цифры поможет ревакцинация – ее в регионе прошли 61,6 тыс. орловцев.