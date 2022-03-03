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17:53, 3 марта 2022 года

В Орловской области ждут новую партию подростковой вакцины от COVID-19 «Спутник М»

Прививочный курс полностью завершили 318 подростков.


В Орловской области продолжается прививочная кампания среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. В процедуре используется двухкомпонентная вакцина «Спутник М». В нашем регионе прививочный курс полностью завершили 318 подростков.
 
Как сообщил сегодня во время заседания оперштаба глава областного департамента здравоохранения Станислав Шувалов, объёмы производства вакцины «Спутник М» в стране увеличены, новые партии препарата будут направлены в регионы в ближайшее время.
 
Вакцинация подростков от COVID-19 осуществляется с согласия родителей, а с 15 лет необходимо также согласие самого ребёнка.
 
Между тем, уровень коллективного иммунитета в области составляет 70,1%. На пике этот показатель составлял 77%. Увеличить и удержать цифры поможет ревакцинация – ее в регионе прошли 61,6 тыс. орловцев.



Артём Ежаков


 
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