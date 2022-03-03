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18:18, 3 марта 2022 года
Алексей Тимошин: «Мы должны принимать каждое обращение и рассматривать его столько, сколько потребуется»Прокурор Орловской области провёл первую коллегию.
Сегодня в прокуратуре Орловской области состоялась коллегия, посвященная итогам работы за 2021 год и предстоящим задачам по укреплению законности и правопорядка. Провёл коллегию недавно назначенный прокурор Орловской области Алексей Тимошин.
Алексей Тимошин отметил, что в минувшем году первостепенными задачами для органов прокуратуры области оставались вопросы защиты прав социально незащищенных категорий граждан, дольщиков, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта, противодействие преступности, коррупции, усиление координирующей роли прокуратуры в деятельности правоохранительных органов. В этом году работа над этими задачами будет продолжаться.
Обращаясь к коллегам, прокурор Орловской области Алексей Тимошин отметил: «Задача - соблюдение прав и свобод человека в первую очередь, поэтому не отворачивайтесь, принимайте граждан, следите за тем, чтобы ваши акты реагирования были реализованы, а виновные лица были наказаны, и в первую очередь в отношении социально незащищенных слоев населения, о чем неоднократно говорил генеральный прокурор Российской Федерации».
Всеволод Трифонов