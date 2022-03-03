Алексей Тимошин: «Мы должны принимать каждое обращение и рассматривать его столько, сколько потребуется»

Прокурор Орловской области провёл первую коллегию.

Сегодня в прокуратуре Орловской области состоялась коллегия, посвященная итогам работы за 2021 год и предстоящим задачам по укреплению законности и правопорядка. Провёл коллегию недавно назначенный прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Алексей Тимошин отметил, что в минувшем году первостепенными задачами для органов прокуратуры области оставались вопросы защиты прав социально незащищенных категорий граждан, дольщиков, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечение законности в сфере переселения граждан из аварийного жилья и проведения капитального ремонта, противодействие преступности, коррупции, усиление координирующей роли прокуратуры в деятельности правоохранительных органов. В этом году работа над этими задачами будет продолжаться.