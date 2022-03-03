Орловских зрителей вновь допустят на трибуны при проведении спортивных мероприятий

Орловский Роспотребнадзор рекомендовал отменить значительную часть «ковидных» ограничений в регионе.

Во время сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба по COVID-19 орловский Роспотребнадзор рекомендовал отменить значительную часть «ковидных» ограничений в регионе. Масочный режим, социальное дистанцирование, термометрия, усиленная дезинфекция общественных объектов, а также ограничения по проведению массовых мероприятий в регионе сохраняются.



Из нововведений – зрителей вновь допустят на трибуны при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Значительно сокращается коечный фонд – из «ковидного» коечного фонда выведено 245 мест.