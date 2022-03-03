Орловских зрителей вновь допустят на трибуны при проведении спортивных мероприятий

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18:36, 3 марта 2022 года
Орловских зрителей вновь допустят на трибуны при проведении спортивных мероприятийОрловский Роспотребнадзор рекомендовал отменить значительную часть «ковидных» ограничений в регионе.
Во время сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба по COVID-19 орловский Роспотребнадзор рекомендовал отменить значительную часть «ковидных» ограничений в регионе. Масочный режим, социальное дистанцирование, термометрия, усиленная дезинфекция общественных объектов, а также ограничения по проведению массовых мероприятий в регионе сохраняются.
Из нововведений – зрителей вновь допустят на трибуны при проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Значительно сокращается коечный фонд – из «ковидного» коечного фонда выведено 245 мест.
Артём Ежаков